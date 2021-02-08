多個康文署戶外康樂設施明重開　市民可用康體通預訂

康文署明日(9日)重開多個戶外康樂設施，包括運動場的跑道（只限緩步跑活動）、網球場、草地滾球場、門球場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場、單車設施、戶外羽毛球場、戶外乒乓球枱，以及屯門康樂體育中心內的運動攀登牆、射箭場、高爾夫球發球練習場及練習草坪。

市民已可使用康體通在網上預訂上述重開的收費設施。分區康樂事務辦事處的康體通預訂櫃枱今日恢復預訂服務；而設於上述重開場地的康體通訂場櫃台及自助服務站，則於設施重開當日即明日同步恢復預訂服務。

另外，民政事務局局長徐英偉今日(8日)在康樂及文化事務署（康文署）署長劉明光陪同下，到銅鑼灣維多利亞公園，視察重開公園部分戶外康樂場地的準備工作，包括限制球場或球道逗留人數及暫停開放觀眾席、擺放消毒地氈、提供酒精搓手液及加強清潔措施。

徐英偉表示，市民在重開的戶外體育處所做運動時，應謹記保持社交距離，遵守法例就群組聚集指定人數的規定，運動前後須佩戴口罩。同時，市民在進入重開的場地前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪日期及時間。