部分電視頻道需作遷移　12月1日起使用新頻率廣播　

本港的模擬電視廣播已於去年11月31日晚上11時59分終止，正式進入數碼電視廣播時代，由於廣播用頻段內只有較低部分的頻譜(即470至614兆赫頻段)仍用於支援廣播服務，故此較高部分的頻譜(即614至806兆赫頻段)需作重新編配，以騰出頻譜用作包括5G的高增值流動電訊服務，並提升網絡容量和覆蓋，包括紓緩現時擠塞的室內流動電訊熱點。

商務及經濟發展局通訊事務管理辦公室今日(8日)於立法會資訊科技及廣播事務委員會交代安排，當中受影響的頻道包括翡翠台(選台編號﹕81)、ViuTVsix(選台編號﹕96)、ViuTV(選台編號﹕99)以及港台電視31、32、33(選台編號﹕31、32、33)。為了提供足夠時間讓公眾及公共天線系統負責人作出調查，在頻譜遷移期間可繼續收看有關電視台，當局將於今年4月1日至11月30日期間作同步廣播，並於12月1日全面使用新發射頻率作廣播，惟選台編號將維持不變。

公共屋邨、私人屋苑或多層大廈住戶的業主立案法團或業主委員會及物業管理公司，須聘請承辦商，於同步廣播期間內調整公共天線廣播分配系統及大廈內同軸電纜系統，住戶只須遵照管理處指示，於指定日期重新搜台便可繼續接收相關電視台。而村屋、唐樓、平房等使用自設接收天線的住戶，一般毋須更換現有的接收天線及設備，只要於未能收看相關電視台時重新搜台即可。

針對並無業主立案法團或業主委員會及物業管理公司的「三無大廈」，當局表示會利用香港郵政作郵寄提醒相關住戶，並會聯絡各區的民政事務處及相關地區組織協助宣傳頻道遷移的安排，亦會協助住戶重新搜台的方法。