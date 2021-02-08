港台檢討報告進定稿階段　議員倡提早遞交報告

香港電台（港台）近年捲入多宗風波，多名議員於今日(8日)的資訊科技及廣播事務委員會上表示，當局應盡快就港台被投訴的事項呈交檢討報告，商務及經濟發展局常任秘書長梁卓文於席間表示，就港台投訴為期6個月的檢討時限即將到期，現時檢討報告已進入定稿階段，建議待有跟進報告後再跟委員會討論，委員會決定延後原定3月15日的議程，並於當日跟進港台報告及電話卡實名制的諮詢結果。

議員葛珮帆於會上表示，港台節目製作偏頗，多宗投訴皆被裁定成立，如通訊局於上月28日再裁定多三集《頭條新聞》污衊和侮辱警員；電視節目《鏗鏘集》去年12月14日播出有關屯門青山灣入境事務中心的節目，內容涉失實和不公正等，有需要進快跟進，作為港台總編輯，廣播處長梁家榮應該承擔責任。

議員黃定光亦指，於首次指定「受限區域」當晚出現的「罐頭事件」，港台未有就記者出錯道歉之餘，更發公開信指被抹黑，認同有必要盡快就港台的運作作檢討。

梁卓文表示，未能答覆何時會有完整的檢討報告，惟明白議員們對事件的重視，會盡量配合安排。他又指，由於有意見表示電話卡實名制諮詢期太短，建議將諮詢期延長3星期。委員會主席何君堯表示，電話卡實名制諮詢結果將與港台檢討報告改於3月的議程討論，而原訂資訊保安以及本港5G發展的議程會押後至4月會議再討論。