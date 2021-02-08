「安心出行」僅52萬人下載　薛永恒：或強制食客使用

港府早前推出「安心出行」應用程式讓市民記錄行蹤，創新及科技局局長薛永恒今日(8日)於資訊科技及廣播事務委員會向議員交代進展，指「安心出行」至今有52萬名市民下載，6.9萬個處所有展示相關二維碼，當局會因應疫情發展，積極考慮會否要求某些處所的使用者，例如食肆客人，掃描二維碼後才可進入，從而令防疫抗疫工作做得更好。

政府在去年12月10日公布《香港智慧城市藍圖2.0》，提出超過130項智慧城市措施，委員會主席何君堯質疑，智慧燈柱的攝錄機為了保障市民私隱而將高解像度變為低解像度，認為有關做法「反智」，指既然有新科技就應該要用，加上是公眾地方，毋須擔心侵犯私隱問題。薛永恒對此表示非常同意，但理解市民重視私隱，會平衡私隱及實際需要。他又指，智慧燈柱在前年黑暴期間受到破壞，令本港推動智慧城市受到很大衝擊，當局正與不同部門協調，未來會繼續落實推行智慧燈柱。

對於有議員指政府開發的應用程式分散，詢問將來能否統一平台，如於「智方便」應用程式集合多項政府服務，薛永恒指現時有21份電子表格能透過「智方便」處理，今年年中預期可增至110項政府服務，並設有聊天機械人功能助市民解決疑難，當局亦會方安排「智方便小隊」於不同疫苗注射中心，運用輪候的空檔協助市民登記「智方便」應用程式。