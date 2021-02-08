疑助涉爆炸品案男生刪網上資料　區議員助理及無業漢同被控

前年一名18歲副學士男學生被指管有爆炸品而被捕，他被還押多月後始獲准保釋。惟後來警方發現在他還押期間，趁區議員黃國桐的助理及一名無業漢來探訪時，涉嫌串謀二人去協助他刪除其互聯網戶口的資料。警方因此拘捕他們並控以串謀妨害司法公正罪。3人今（8日）到觀塘法院應訊，暫毋須答辯，控方申請把爆炸品案及妨害司法公正案合併處理，並押後以準備文件將案轉介區域法院審理。裁判官遂應控方要求，把案押至3月29日再訊，並准各被告保釋。

18歲學生鄺偉邦本被控一項管有爆炸品罪，指他涉於2019年12月24日，在觀塘寶冠大廈3樓時昌迷你倉的一個貨倉內，管有爆炸品nitrocellulose。他亦被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具，控罪指他涉於同日同地管有10個粉餅形煙霧彈。

新增控罪則指，鄺串謀19歲區議員助理余昕鈺及20歲無業漢黃俊燁，於2020年2月3日在清水灣壁屋監獄內妨害司法公正，即同意刪除3個互聯網戶口，即1個Instagram戶口，以及2個Google戶口內的數碼資料。余是九龍城區區議員黃國桐的議員助理。