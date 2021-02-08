示威常客王婆婆涉襲法院保安　遲遲未答辯　裁判官排期開審

去年在內地被捕後遭羈押逾1年的示威常客「王婆婆」，涉嫌兩年前在高等法院襲擊女保安，案件今（8日）在東區法院再訊。由於王婆婆遲遲未能選擇認罪或不認罪，主任裁判官錢禮為她選擇不認罪，並排期於3月25日開審，期間准她以繼續保釋。

報稱無業的64歲被告王鳳瑤，被控一項普通襲擊罪，即於2019年1月22日，在高等法院大樓地下大堂襲擊胡婉鴻。據了解，她被告在進行安檢時，用膊頭和手肘撞向該名女保安的胸口。

被告沒有律師代表，當裁判官問她是否承認控罪，她支吾以對，指自己沒有電腦，不能觀看相關閉路電視片段，並指證人供詞及相關文件「好朦」、手寫字體潦草。她又指自己對警方不信任，對答辯有很多考慮。惟裁判官立即駁斥她，只需回答認罪或不認罪，她又回：「如果認罪有1/3刑期扣減⋯⋯但我一生人無做過任何暴力事件⋯⋯」，裁判官表示不想浪費法庭時間，故以她不認罪的方向處理。

散庭後，王婆婆表示：「咁快玩完㗎喇？」；簽擔保紙時又問職員「（保釋金額）可唔可以改做10蚊」，要擾攘一輪才願意簽擔保紙離開。