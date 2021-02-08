倘放寬職津仍有25%家庭無法受惠　團體批調整微不足道

疫情下不少打工仔失業或開工不足，經濟壓力大增，港府擬把在職家庭津貼非單親住戶的基本工時要求，下調一半至72小時。有團體早前向基層家庭進行問卷調查，發現約25%受訪家庭因工時不足，即使放寬職津工時要求後仍不符資格。團體認為，有關調整微不足道，未能有效支援基層家庭，建議當局同步放寬高額津貼，以及單親家庭工時門檻，並把兒童津貼與職津分開。

關注學童發展權利聯席今年1月10日至2月3日，透過網上問卷訪問564戶基層家庭，當中逾80%受訪家庭曾經或現正申請職津；近60%認為職津申請手續繁複；近45%難以向僱主取得工時證明，部分未能提供月結單等證明文件。

聯席認為，疫情下基層家庭收入大幅下降，生活於水深火熱之中。即使放寬職津工時要求，基層家庭亦難達門檻，加上職津與兒童津貼掛鈎，不符資格的家庭會一併失去兒童津貼，斥當局漠視兒童需要，對此感到遺憾和憤怒。聯席建議港府把高額津貼及單親家庭的工時要求，分別下調至176小時及36小時，以惠及更多基層。

一家四口的陳太指出，疫情下須留家照顧奶奶及專注力不足的子女，任職散工的丈夫成為家中唯一收入來源，但丈夫近2個月開工不足，不符職津的高額津貼門檻，只能申請基本津貼。她又指，以往會安排孩子上課，以改善專注力不足的問題，惟疫情下需到油塘上課，車資負擔增加，曾查詢能否在較近的地方上課，擔心影響子女學習。