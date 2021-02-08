學生參與反修例運動被捕　教育局冀學校培育正面價值觀助重回正軌

教育局首席教育主任（特別支援）陳展桓今(8日)在教育局網誌提到，過去的反修例事件為整個社會，包括學界帶來不少挑戰。為令學界重新出發，陳指在去年8月為全港中學舉辦名為「關顧學生 重回正軌」的研討會，讓學校能有效推行學生支援工作，局方亦發展「情意及社交表現評估套件」，分析學生在全人發展的需要，及檢視相關措施在校內推行的成效。

陳表示，在社會事件當中，有學生因可能被誤導或煽動而涉嫌參與違法行為而被捕，甚至最終被起訴，情況令人心痛和惋惜。教育局在上年6月發出通函，促請學校就社會事件對學生的影響加強學校層面的跟進工作和相關支援，為進一步向學校提供支援，在2020/21學年開學後，局方探訪中學並與學校團隊會面，討論學校的跟進支援計劃。

教育局發展了多種評估工具及材料，例如「情意及社交表現評估套件」，學校可善用資源，分析學生在全人發展的需要，及檢視相關措施在校內推行的成效。課程發展議會去年10月建議將「守法」及「同理心」作為首要培育學生的價值觀和態度，讓學生明瞭遵守法規是公民的基本責任，並懂得易地而處，尊重不同的意見。他希望學校能作出全面規劃，培育學生正面的價值觀和態度。

陳指，局方冀能與學校攜手幫助學生建立正確的價值觀，培養他們成為尊重法治、守法守規的良好公民。