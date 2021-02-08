連鎖菜檔賣假有機菜　機構促政府立法打擊

近年愈來愈多市民選購有機蔬果進食。調查發現，有分店遍布將軍澳、樂富及馬鞍山的連鎖菜檔出售聲稱來自有機認證農場的蔬菜，但實際相關農場沒有向其供貨，而該連鎖菜檔去年再被驗出有菜心的除害劑含量超標。

香港浸會大學香港有機資源中心去年10至11月巡查了全港466個菜檔，當中有88個售賣認證有機蔬菜，或售賣聲稱有機蔬菜，佔整體18.9%，按年增加8.5個百分點。調查發現，該批菜檔中有7個展示過期的有機蔬菜認證書，亦有2個菜檔展示證書的影印本。

調查又發現，有一家分店遍布將軍澳、樂富及馬鞍山的連鎖菜檔，於出售聲稱有機蔬菜時多次虛報，例如聲稱其菜心來自某個有機認證農場，但相關農場當時的菜心尚未收成，根本沒有可能供貨；又例如聲稱蔬菜是來自某個有機認證農場，但相關農場的認證資格早被吊銷；甚至只從某有機認證農場訂購小量車厘番茄和大番茄，但卻聲稱其出售的菠菜亦來自同一農場。

中心表示，該連續菜檔由2016年起每年都被發現出售虛報有機蔬菜，而其出售的菜心亦多次被驗出除害劑含量超標，去年其2家位於樂富和寶琳的分店，出售的菜心分別被驗出除害剷「啶虫脒」、「烯酰嗎啉同分異構體1及2」及「霜霉威」含量超標5.8%、0.1%和9%。中心指，現行法例未有就「有機蔬菜」下定義，令海關難以執法，促請政府盡快堵塞漏洞。