稅務學會倡改革稅制　建議寬減利得稅薪俸稅上限2萬元

新一份財政預算案將於本月24日公布，香港稅務學會今(8日)舉行網上記者會就財政預算案提出建議，提倡政府應推出減輕市民負擔及支援本地企業的措施，例如寬減2020/2021年度利得稅及薪俸稅，上限2萬元、延長豁免分期繳稅附加費至 2020/21課稅年度、降低薪俸稅最高邊際稅率至15%、豁免首次置業印花稅及租金支出稅務扣減等，以改善民生。

學會相信，2021至22年度財政預算案應著重實施在短期內能支持企業和市民就業的措施，同時營造一個有利於中長期經濟發展的營商和稅務環境。加上稅基侵蝕及利潤移轉方案2.0的規則預計將於2021年年中敲定，認為港府應借機全面檢討香港稅制，但強調不是要立即增加稅收，只是應開始諮詢及研究。他們亦建議，政府可為企業提供稅收優惠和財政補貼，吸引他們在港設立地區總部及將投資控股活動轉移到香港。

另外，學會認為政府應全面檢討香港稅制，修訂《稅務條例》以提高清晰度和明確性，並探討如何擴闊香港稅基和減低香港財政收入的波動，政府可考慮於適當時機引入新種類的間接稅或徵費，以擴闊稅基。不過稅務學會會長吳錦華表示，不需急著加稅，需要先進行諮詢，但任何時間都適合開展研究擴闊稅基。

至於政府是否需要作出發債，吳指雖然政府2020/21年度的財政赤字達歷史新高約3,100 億港元，但儲備方面仍有約8,000多億港元，認為暫時沒有必要發債。被問到是否支持再次全民派錢，吳稱學會奉行「應使則使」的原則，指雖然疫情下某些行業如旅遊及餐飲業備受打擊，但如衞生及口罩等行業則反而有所得益。吳指學會不反對全民派錢，惟認為全民派錢並不符合「應使則使」的原則，亦不能集中援助有需要的行業。