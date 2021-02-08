政府測量員涉藏雷射筆表證成立　警指被告逃跑時曾回頭

前年10月13日，全港多區出現反《禁蒙面法》示威，其中一名在警方驅散行動中被捕的地政總署測量員，涉嫌攜帶雷射筆，因而被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。被告否認控罪，案件今（8日）在觀塘法院開審，拘捕警員供稱當日牛頭角道上有黑衣人堵路，垃圾桶和小巴站牌等物被拖出馬路。警方到場驅散時，因為被告在逃跑時回頭被警員看到容貌，故遭追截，事後被搜出管有雷射筆。裁判官裁定控罪表證成立後，把案件押至明天續審。

控罪指，33歲被告雷启添於2019年10月13日，在牛頭角道遊樂場一帶的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有一個能發出雷射光束的裝置。

行動指揮官警署警長林華平供稱，當日下午3點許，其小隊收到指示去處理牛頭角地鐵站外的堵路事件。當警車駛至雅麗路時，前方有近200名身穿深衣或黑衣的人士，他們手持棍棒及佩帶頭盔，一見警方即四散而逃。當時林沒有看見有人使用雷射筆或傷害警員。

警員陳浩駒則供稱，當警車沿雅麗路轉入牛頭角道後，他看到前方有約20人在逃跑中，其中被告突然回頭，故陳認定要拘捕被告。未幾被告跑入牛頭角道遊樂場，陳從後追趕，直至一處倔頭路將被告拘捕，並把其帶上警車搜查，搜出雷射筆、面巾和口罩等物。