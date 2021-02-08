搶包山連續兩年叫停　康文署宣布取消活動

搶包山活動將再度取消。康樂及文化事務署今日（8日）宣布，因應新冠肺炎疫情最新情況，原定在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行的「包山嘉年華2021」將會取消，包括「搶包山訓練」、「搶包山選拔賽」、「攀爬嘉年華」及「搶包山比賽」。

「包山嘉年華2021」由香港長洲太平清醮值理會及康文署合辦，署方指籌備委員會詳細商議後決定取消活動，以避免人流聚集，減低社交接觸和新冠肺炎在社區傳播的風險。

康文署指，正進行的「包山嘉年華2021——學童填色及繪畫比賽」仍會繼續，作品經評審後，署方將個別通知得獎者，而獎項會送往得獎學生的所屬學校。得獎作品將製作為實體副本，在康文署離島區部分場地、中環五號碼頭、港鐵中環站的「港鐵社區畫廊」展出。

長洲邁亞美度假村東主杜先生表示，未料到包山嘉年華會連續兩年取消，又指活動是長洲年度盛事，可帶動人流，對此感到失望，但認為疫情仍然嚴峻，為免人群聚集，取消活動亦屬無可奈何。他慨嘆生意一定受影響，「遊客嚟到（長洲）最多行幾轉，唔會過一晚夜」，加上只有本地客支撐，預料入住率與去年同期相若，較疫情前同樣跌近5成。杜表示會減價促銷，雙人房一晚以往需700港元起，將減至550港元，希望可吸引遊客留宿。