天欲雨難散貨蘭花按年平近半　檔主斥政府無支援「搵鬼嚟做」

維園花市今日(8日)已踏入第3天，由於是周一閑日，人流明顯比前兩天更稀疏。有花檔檔主表示，今年比往年入貨更少，來貨價卻更貴，加上客源不足，市民購買意欲亦不高漲，擔心於本周三(11日)天文台預測下雨前未能「散貨」。同時，也有市民表示今年花市氣氛比往年更差，有「為做而做」的感覺。

花檔檔主黃小姐直言，疫情下政府對花檔完全「零支援」，政府早前對花市重開一事搖擺不定，波及花農亦束手無策。她又指，今年人流太少，花市因中場消毒需要清場，生意大跌，呻「唔係政府免租搵鬼嚟做」。本來因為疫情影響，今年已要縮減檔口，入貨量亦比以往少了3分之1，年花種類由以前6至8種，現在只剩下蘭花和水仙2款。此外，由於天文台預測年卅晚有雨，受天氣影響，花檔也惟有大減價，價錢由上年118港元一棵蘭花，今年幾乎減半至60港元一棵，務求「賣得就賣」。

檔主陳小姐批評政府防疫措施「安排好差、宣傳唔好」，認為有許多人並未知道中場消毒之措施，無足夠宣傳，防疫政策亦無法有效實際。她坦言，今年已比往年入貨較少，加上受預測天雨影響，惟望周三收市前「盡量散晒啲貨出去」。

被問及有關政府的中場消毒措施，市民曾先生表示完全不知情，認為政府防疫措施宣傳不足，亦不覺得措施有何特別之處，惟有自己盡量勤洗手，做足個人防護措施。雖然現時年花減價，但曾生指花市氣氛「無乜feel，為做而做」。由於沒有乾貨，只有濕貨實在「無咩好行」，令市民消費意欲大減。