涉前年開學日阻港鐵列車運作　3名學生不認罪受審

前年9月開學日有市民發起港鐵「超合作運動」，期間3名男學生涉嫌在荃灣線作出阻礙列車運作的行為，包括伸手或用遮阻擋車門關上，3人因而被控公眾妨擾罪，其中一人因涉管有彈叉及鋼珠，另被控在公眾地方管有攻擊性武器。3名被告否認控罪，案件今（8日）在西九龍法院開審。

3名被告依次為就讀職業訓練局的19歲學生連俊雄，及2名城大生，包括22歲郭嘉文和19歲的李浩森。3人同被控於2019年9月2日，連同其他人干擾港鐵荃灣線的列車服務。連另被控於同日，在港鐵荔景站內藏有一支彈叉和一包共 37 粒鋼珠。

任職港鐵站務主任王國輝供稱，當日早上9時許，他在荔枝角站月台工作時，一列往中環方向的列車準備開出。期間一名穿白衣、戴口罩及鴨舌帽的男子，用左肩膀倚著車門，令車門無法關上。王着該男子「行入少少」，對方依從指示。惟當車門再準備關閉時，該白衣男又再伸出拿着電話的手至兩扇車門之間，王見狀即時用手把白衣男的手臂推回車廂，列車始順利開出。事件令列車服務受阻約4分鐘。

任職港鐵32年的姓譚女站務員則指，當日見到有一群人在荔枝角站月台「走嚟走去」、「㩒牆身緊急掣」，其中在往中環方向列車上，有人阻礙車門關上，「有啲用遮、有啲用腳、有啲用手」，當中一名穿白衣男子則伸腳攝在兩扇車門中間。