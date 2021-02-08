誘11歲女童傳不雅照換網絡遊戲武器　警緝網友歸案

警方於上月接獲一名女子報案，指其11歲就讀小六的女兒，上月初經一個電話遊戲應用程式認識一名網友，其後竟被對方要求傳送不雅照片，以換取虛擬遊戲武器。

東區刑事調查隊督察鄺子銳表示，警方經追查下發現，發現受害女童自一月始，透過手機遊戲內的通訊功能認識一名網友，其後雙方交換聯絡方式後，網友再透過其他社交媒體與女童作進一步溝通。

惟至一月中，網友指會為女童提供罕有虛擬武器，以提升遊戲角色能力值，利誘女童提供不雅照片及影片。警方發現受害女童曾10次拍攝及傳送不雅照片及影片予該名網友，惟每次俱不會獲得虛擬武器。女童其後拒絕再次提供不雅照，惟該名網友威脅女童若不交出不雅照，會將過往的不雅照放上網。

警方現正根據資料追查疑犯，案件交由東區警區刑事調查隊跟進。鄺亦表示留意到不少小童因教學原因而擁有自己的電話或平板電腦，警方藉此作出呼籲，家長應多留意及關心子女有無適當使用其電子設備，包括社交媒體應用程式及遊戲應用程式，亦應了解子女在這些應用程式內與什麼人聯絡。另外，同類型案件的受害者應盡快向警方求助。