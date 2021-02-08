兩兄弟輪流性侵胞妹　共認5非禮罪同被判囚

一對年輕兄弟自胞妹9歲起，3年間輪流對她性侵，摸胸之餘甚至以陰莖接觸她的下體。二人早前分別承認3項及2項非禮罪，法官游德康今（8日）判處智力正常的兄長監禁3年11個月，有智力問題的胞弟則監禁2年9個月。現年16歲但智力未達正常水平的女事主現正入住宿舍，社工關注她成年後便要搬離宿舍再與兄長同住，望法官指示房屋署為她安排分戶。惟法官明言此家庭歷盡不幸，但質疑是否法庭關注就有幫助，坦言目前只能相信既定程序。

女事主X的報告指，她現時雖然平靜，但表示希望永久洗去兄長侵犯她的記憶。她又表示後悔令事件曝光，還以為母親怪罪她，她雖寬恕了兄長但稱仍未準備好再見他們。而被告的父親年輕時亦曾入讀特殊學校，他是家庭經濟支柱，但最近發現胃部有良性腫瘤，被告的母親又因貧血致視力欠佳未能照顧子女，案發後為分別探望3人已疲於奔命。

法官又引述兩名現年分別24歲及22歲的被告的報告指，智力正常的兄長自我中心而且固執，並沒太大悔意，重犯機會屬中至低。但律師辯稱他只是表達能力低，望向胞妹道歉及修補關係。而弟弟智力只屬臨界邊緣，他目睹兄長侵犯妹妹，知道她不開心但沒有阻止，之後更因對性好奇犯案。專家指他知道犯案的後果，重犯機會為中至低，建議他接受心理輔導。

游官判刑指，當父母未能保護子女時法庭便須插手，判刑更要反映絕不姑息此等行為。法官斥責X的大哥並非智障，卻為一己私慾犯案，故就3項非禮控罪共判他監禁3年11個月；至於輕度智障的弟弟，兩項非禮罪則被判監2年9個月。