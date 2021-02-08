市建局批出中環街市營運合約　今年第3季開始營運

市區重建局今(8日)公布，被列為三級歷史建築的中環街市活化項目營運合約，批予華懋集團旗下的貴益有限公司，為期10年。市建局將與貴益有限公司簽訂營運協議，項目在今年第3季開始首階段營運。

市建局於去年9月初就委聘營運機構展開招標，去年尾截標時共收到3份營運計劃書。今次市建局與貴益有限公司簽訂營運協議後，將共同成立管理委員會，就業務計劃釐定執行細節，並持續監管營運機構和其租戶表現，及營運成效。

市建局表示，考慮到營運機構須在營運及設施管理上投放龐大資源，故將向機構支付各公共空間的物業設施管理和保養支出。上述公共設施包括面積約1,000平方米的公共空間、連接中區至半山自動扶梯的24小時行人通道及公共洗手間。該局認為，此財務安排可避免將管理公共設施的支出轉嫁予租戶和消費者，反映項目不以最大商業利潤為宗旨的原則。

政府早於2009年宣布將前中環街市大樓交予市建局進行保育活化工作，該局於2009至 2011年就活化用途進行社區諮詢。至2017年第4季政府批出短期租約，以便市建局復修大樓。首階段工程於去年第4季完成，行政長官會同行政會議批准將前中環街市用地，以私人協約方式批予市建局，為期21年，以便市建局及營運機構作持續保育。