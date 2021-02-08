警員證供不合情理　被噴椒主婦脫襲警罪

2019年聖誕節各區都有示威活動，一名患焦慮及驚恐症的婦人被指當日凌晨在旺角街頭出言辱罵警員，更涉伸腳踢警，她早前否認襲警受審，九龍城法院裁判官張天雁今日(8日)裁定她罪名不成立。張官直言，受襲警員至少有1.7米高，但他庭上卻一度自稱只有1.5米高，其證供不可靠不可信，法庭亦不能排除被告被噴胡椒噴霧後掙扎意外碰到警員，故裁定她罪脫。

43歲女被告李貴花，被控於2019年12月25日在旺角砵蘭街近山東街交界，襲擊警員黃梓峰。張官裁決時指，控辯雙方不爭議當日被告並非身穿示威者的裝束，而據被告的證供，她在朗豪坊吃晚飯後遇上警方封路，她想回家受阻，情緒激動的她獨自一人責罵警員。案中爭議點是，黃警員聲稱被告伸腳踢他，他才向被告噴胡椒噴霧；被告則稱她只是踏前走近黃，黃便向她噴胡椒噴霧，她否認襲警。

張官指，黃警員證供之可信性及可靠性是案中關鍵，案發時被告與黃相距1米，被告身形嬌小，她不可能伸腳踢到黃的大腿。被問身高時黃先是指自己有1.5米高，之後更改口稱不知自己身高確實多少。張官直言，難以相信一名警員會這樣回答，有可能是他量度距離及高度的能力有偏差，否則就是他被辯方質詢時作出了不誠實的答案。

至於黃的同袍鄒家俊稱他目睹被告情緒激動責警，又見她踏前一步，但就是見不到她伸腳一刻。張官認為他的專注力應一直在被告身上，但他仍稱見不到案發經過，實難以理解亦不合情理。至於被告的證供，張官認為是直接清晰，她當時的舉止雖有不智之處，但法庭不能排除她的版本屬實，故裁定她罪脫。