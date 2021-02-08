擬申5億元建將軍澳市鎮公園　議員批多年來「養魚養蚊」

民政事務局計劃在將軍澳南的海濱地段興建市鎮公園，提供約38,800平方米休憩用地，預算工程費用約為5億5,820萬元。有議員今(8日)於立法會民政事務委員會中指有關用地空置多年，不少該區居民希望公園可盡快落實，她又關注局方如何處理公園中籃球場帶來的噪音滋擾。

工程計劃把將軍澳海濱公園與將軍澳海濱連接起來，提供多元化的休憩設施，包括園景花園、單車公園，緩跑徑及籃球場等。議員容海恩表示，過去一直跟進相關規劃，指該用地一直「養魚、養蚊」，「攤咗好耐」，不少市民向其反映入住近9年仍未見公園落成。她指有附近居民因憂慮受燈光及噪音滋擾而反對興建籃球場，關注局方有何措施應對及何時完工。

民政事務局副局長陳積志回應指，當區青年有需要使用籃球場，為減低有關滋擾，局方將球場位置設在較偏離民居的地方，並要建議球場於晚上10時關閉，及在場外設圍欄，確保市民使用前需要預約及按時離場。陳指，希望在今個立法年度獲立法會財務委員會撥款，於今年第4季展開工程，並於2024年第2季完工。

議員梁志祥建議在公園加設具標誌性藝術品裝置。陳積志表示，已就項目在地區作充分諮詢，今次設計綜合了公眾需要，雖然未有聽到上述意見，但亦會考慮梁的提議。最後項目獲得事務委員會支持，交由工務小組委員會審議。

另外，事務委員會亦討論葵涌公園發展計劃及荃灣公共圖書館修繕工程，預算工程費用分別為約3億1,830萬港元及約1億4,380萬港元。項目同樣獲事務委員會同意交至工務小組委員會再作審議。