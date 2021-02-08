政府男文員偕女友涉襲警阻差　辯稱無端被打女友遭掀上衣

2019年10月31日萬聖節晚上，有示威者於旺角及油麻地一帶聚集，當晚一名政府男文員涉嫌拳打追捕他的督察，其女友則被指攬住督察阻止對方拘捕男友。二人早前分別否認襲警及阻差辦公罪名受審，裁判官裁定案件表證成立。男文員今日(8日)自辯稱，當晚他只是與女友逛街食飯，沒有參與非法集結，督察卻在沒有預警下從後揮棍毆打他，他遇襲才出手推開對方，他更目睹有其他防暴警掀起女友的衣物，觸碰到她的胸部。

24歲男被告譚浚文，報稱文員，他被控於2019年10月31日，在油麻地咸美頓街近彌敦道交界襲擊督察譚健燊。24歲女被告郭穎彤，報稱網媒記者，她則被控於同日在上址故意阻礙譚督察。

男被告自辯時透露，案發時他任職政府助理文書主任，但案發後已被停職，去年更獲通知未能通過試用期。他供稱，當晚他與女友(女被告)本來食飯逛街，突然見到有警車經過，他拖着女友的手便跑，期間他感到有人從後拉扯他的背包，又不斷揮棍打他，轉身便見到防暴警察。他承認曾「撳低」警員的警棍及出手推對方心口，但否認曾揮拳還手。

他還表示，當時目睹另一名防暴警員襲擊女友，更掀起她的衣物觸碰到她的胸部。他不想女友被打，便衝前攬住女友保護她。後來他倆被其他警員推到牆邊，有警員向他們說：「乖乖哋就唔搞你哋」，到被帶到紅磡警署錄口供時，他們才知道因何罪名被捕。