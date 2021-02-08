環境局推資源循環藍圖　人均棄置量目標減少4成

政府今日(8日)發表《香港資源循環藍圖2035》，環境局局長黃錦星表示，以今年人均棄置量，希望在可見將來把人均棄置量減少4成至4成半，並增加回收量至5成，但未有實際時間表。

在新的《藍圖》下，會透過全民減廢、分類回收、資源循環等6大方向，實踐「全民減廢、資源循環、零廢堆填」。他指《藍圖》下的新方向會以務實、進取態度進行，推出24項措施與目標，包括分階段管制即棄塑膠餐具諮詢業界及持份者，期望首階段的管制可約於2025年實施；開展為期一年的逆向自動售貨機 ( 入樽機 )先導計劃；增設更多回收便利點等，但未有特別新措施。

黃錦星指，現時香港每日有3000多噸廚餘，以往每日堆填區的棄置物中，廚餘佔上4成多，黃指會重點處理，把廚餘「轉廢為能」，並把副產品堆肥「轉廢為材」，未來會在大埔污水處理廠進行「廚餘與污泥共厭氧消化」，用生物科技製造能量，認為現時科技成熟，未來會把計劃擴展至沙田，預計將來可處理1000多噸廚餘，另亦暗示會在港增設焚化爐。《藍圖》指，政府將於今年推行規模更大的第二階段廚餘收集先導計劃，逐步回收家居廚餘，期望每日收集的廚餘量能在2022年逐步達到250公噸。

然而，政府在《香港資源循環藍圖2013-2022》中，有措施未有達標，除了垃圾徵費方案胎死腹中外，2011年時固體廢物人均棄置量為1.27公斤，並希望在2022年達至0.8公斤，但根據2019年數字，棄置量不跌反升，為1.47公斤。另外，政府過去亦有進行廚餘偱環再造工作，然而在環保園的廚餘回收廠因廚餘處理量未符政府租約規定，去年7月已停止廚餘收集服務，即項目「爛尾」。

對於多項措施未見成效，黃錦星「死撐」指除了垃圾徵費外，其餘措施已達成，甚至有新增措施，形容措施「做到加零一」，但他指由於拉圾徵費現時仍未在立法會通過，加上成效受全球回收工業等因素，如國內停收俗稱「廿四味」的固體廢物，把廢紙、廢紡織原料、釩渣等列入《禁止進口固體廢物目錄》影響，導致數字上未有一定成效。黃錦星指過去在減廢上有各種嘗試，「在創新過程中一定有的跌蕩」，但減廢、減碳是大勢所趨，對未來措施有信心。他指現時港人在減廢、回收習慣上尚未處於「靡然成風」，坦言垃圾徵費為減廢「火車頭」，是重中之重政策，需要政府、工商界、市民支持，他表示現時正與立法會議員商討，希望盡快可通方案。

另外，他指疫情下生產出大量即棄塑膠，如即棄口罩、消毒紙巾、外賣餐盒等，但他指疫情只是短暫性。就即棄塑膠，藍圖亦有增持措施處理，如把廢塑膠回收先導計劃，從由現時的３區，逐步擴展至９區，預計屆時將覆蓋全港人口一半以上。