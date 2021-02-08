醫管局上年度流失320名全職醫生　食衞局新年後約見醫界商討

港府早前提出引入非本地培訓醫生的新機制引起爭議，食物及衞生局今(8日)指，醫管局醫生離職率高，在2019/20年度，醫管局除流失近320名全職醫生外，還累積短缺共260名駐院受訓醫生，故引入非本地培訓醫生可減輕前線醫生工作量，當局正安排在農曆新年後約見醫管局、香港醫學專科學院及其轄下專科學院的代表，共同商討如何提供更多專科培訓予本地及非本地培訓港人醫生，包括更多培訓資源、培訓人手及培訓教材。

食物及衞生局發言人指，根據醫管局提供的資料，過去數年，醫管局的駐院受訓醫生職位仍有空缺。因此，除了招聘本地畢業生外，醫管局亦以有限度註冊形式聘用非本地培訓醫生，此舉亦是減輕前線醫生繁重工作量的其中一項措施。

當局又稱，醫管局一直與香港醫學專科學院及其轄下專科學院合作，讓有限度註冊的非本地培訓醫生接受專科培訓。現時已有多個醫專轄下的專科學院接納非本地培訓醫生在港繼續其專科培訓。醫管局4個專科包括急症科、家庭醫學、內科及兒科，現正接受具備相當於醫專認可的初期試專科資歷的申請者應徵。