將軍澳再現虐鴿狂徒　3野鴿慘遭剪翼

將軍澳發生虐鴿事件。今日(8日)下午4時許，警方接獲市民報案，指頌明苑一個遊樂場附近有野鴿被剪去雙翼，懷疑遭人狠下毒手。警方接報到場，經初步調查後，將案暫列殘酷對待動物處理，交由將軍澳警區刑事調查隊調查，暫未有人被捕。據悉，經初步檢驗，3隻受傷的白鴿疑被人用剪刀剪去羽毛。

愛協發言人表示，較早前接獲警方通知，指有將軍澳區市民報案，於頌明苑發現3隻鴿受傷，疑似雙翼被剪。愛協督察到場協助了解案情。由於警方已就此個案立案調查，愛協未收到警方進一步指示。

將軍澳區內虐鴿事件屢現，行為令人髮指。其中在去年11月30日，厚德邨一隻野鴿慘遭人用竹籤由背部貫穿身體直出胸前。10日後，有義工在頌明苑發現有未成年野鴿被人剪去雙翼致無法飛行。

自去年2月深井豪景花園有30隻動物被人由高處擲下，及後律政司決定不就案件提出起訴，放生2名涉案疑犯，社會上發生多宗虐待動物案件，香港非牟利獸醫診所主席麥志豪曾指，律政司不重視有關情況，一而再、再而三放生虐待動物的兇徒，反映虐待動物已成趨勢，社會上出現愈來愈多「變態者」，用殘忍手段傷害動物，而犯罪者竟不用負上任何代價。