假難民禍港　7年燒60億公帑

假難民濫用免遣返聲請程序遺禍本港多年，他們不但從事黑工，搶走本地工人飯碗；更無惡不作，加入爆竊行列，更甚者是協助黑社會作奸犯科；在新冠肺炎疫情期間，更有假難民公然在街上聚集，脫去口罩吸煙，隨時有播疫危機。惟本港用於假難民身上的公帑，過去7個財政年度便高達60億元，保安局早前更預料，新一財政年度用於免遣返聲請人的開支不會少於9億元；有學者政府此舉尤如「倒錢落鹹水海」，促當局先解決港人在疫情下的燃眉之急，將公帑投放到不同的利民措施，才是明智之舉。

保安局數字顯示，入境處處理聲請情況良好，由前年初尚有1.6萬宗聲請，至今已剩餘約560宗尚待處理聲請；而尚待上訴委員會處理的上訴聲請個案，由高峰期的6,500宗，減至去年年底約1,700宗。惟至去年年底，仍有1.3萬名聲請人或因聲請被拒人士留港，當中有8,400人是因聲請被拒而向法院提出司法覆核。保安局指，2019至20年度處理聲請的開支約為9.5億元，預計新一年度的開支不會少於9億元，加上人數未有減少，需要持續提供人道支援，更會因通脹而上升。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，港府過去7個財政年度已枉花60億元處理假難民問題，絕對不是少數目，惟政府對民間希望設立失業援助卻充耳不聞。若港府繼續投放大量資源支援難民，到頭來可能是「貼錢買難受」、「百害而無一利」及「倒錢落鹹水海」。他建議：「假難民歷年為本港帶來不少治安問題，只要減少支援，就能減少他們來港的誘因」。他又謂，本港現時經濟及社會受疫情打擊，港府不應如此慷慨，應將納稅人的金錢用於支持在疫情下失業的市民，渡過經濟難關。