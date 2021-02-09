假難民禍港　去年干犯爆竊案被捕人數升1倍

假難民為非作歹。警方去年拘捕36名涉嫌干犯爆竊案的假難民，較前年的17人大幅上升逾1倍。警方呼籲，年近歲晚，加上疫情影響，令經濟下行，預料不少不法之徒會趁機鋌而走險犯案，「搵錢過新年」。有議員指，假難民長年在港，犯案性質愈趨嚴重，但政府仍要每年花上十億公帑在他們身上，形容「對這些假難民仁慈，只是對香港市民殘忍」。

警方防止罪案科警司劉家銘表示，本港去年錄得2095宗爆竊案，較前年的2394宗輕微下跌約10%，惟涉及的損失金額高達51.6億港元。劉表示，損失金額最大一宗案件發生於去年9月，案件涉及內地一位收藏家，其位於油麻地的寓所遭人爆竊，價值50億港元的收藏品被偷走，包括10枚銅幣、24,327枚舊郵票及7幅已故中共領導人毛澤東的親筆書法；警方去年10月亦成功拘捕3人，並檢獲部分贓物。

剔除該宗案件，去年涉及住宅爆竊案的損失約為1.6億港元，較前年約1.37億港元上升16.8%

警方就爆竊案的破案率及拘捕人數均有所提升，破案率由前年18.1%，提高至去年的27.8%。當中有1215宗屬於住宅爆竊案，佔總數約60%。至於被捕人數，去年警方共拘捕454名涉嫌干犯爆竊案的人士，較前年379人上升20%；其中非華裔人士佔80人，較前年47人上升70%，當中36人持行街紙，即假難民，更較前年上升一倍。

劉表示，列為損失金額較高的住宅爆竊案合共有38宗，較前年增加5宗，案件最多發生於新界北總區，共有15宗，西九龍總區有7宗，東九龍總區和港島總區各有6宗，而新界南總區只有4宗。警方分析損失金額較高的住宅爆竊案成因，主要涉及樓宇保安設施不足或沒有鎖上門窗，亦有因戶主長期並非留在家中，導致住所輕易成為賊人的「囊中之物」。

有見及此，警方防止罪案科聯同6大總區防罪科人員進行名為「駕馭行動」，提高全港市民加強家居保安的意識，向市民派發傳單宣傳訊息。警方亦呼籲市民做好家居保安系統，例如安裝防盜感應燈、具夜視功能的閉路電視、動作感應器，以及防盜警鐘等。

議員葛珮帆指出，全港爆竊案數字下跌，但假難民干犯有關罪行卻呈上升之勢，擔心疫情導致經濟下行，只會有更多假難民犯案「搵食」。她又指，假難民一直影響本港治安，相信近來有關情況會更嚴重，加上他們長年在港，聯群結隊對港認識加深，犯案由一般盜竊轉變成爆竊性質，「犯案搵食愈來愈多，他們熟悉本港地方後，犯案性質變得更大膽。」