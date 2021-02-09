洗衣機虐貓短片案　28歲保險女經紀被捕

昨日(8日)凌晨網上瘋傳一條「港女惡搞洗貓」短片，女網民Yuki Wong在社交媒體上載一段把貓咪關在洗衣機及轉動滾筒約14秒的短片，稱貓咪隨處便溺，必須懲戒。

短片被網民發現即時引爆公憤，有眼利網民利用網上資訊將虐貓女子起底，指Yuki Wong是2019年香港小姐冠軍黃嘉雯的姐姐，而黃嘉雯也親自承認上載片段的女子是其胞姐，直指短片行為不當；警方指接獲多人報案，指有關短片涉嫌虐貓。

專責調查虐待動物案的元朗警區刑事調查隊第6隊即時接手案件，並根據網上資料綜合所得，鎖定一名女疑犯及其居住單位，於昨晚8時許，持搜查令到天水圍一住宅單位，拘捕涉嫌「殘酷對待動物」的姓黃(28歲)女子，她報稱任職保險經紀。

探員在單位內檢獲案中的灰色美國短毛貓、涉及虐貓的洗衣機，並發現片中虐貓女子的紅色指甲油跟黃女的指甲油相同；愛護動物協會人員亦協助調查，灰色短毛貓並無表面傷，家中照料貓隻設施亦充足，獸醫將檢查貓隻健康狀況；黃女則被押返警署扣查。

據悉，該短毛貓自出世一直被領養至現在，約5歲大；而黃女的精神狀態並無異常，她由律師陪同落口供，期間保持緘默；警方將繼續調查案件。