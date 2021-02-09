9個指明地方須強檢　包括中半山豪宅世紀大廈2座

政府昨日（8日）深夜刊憲列出9個指明地方，要求於指定期間身處這些大廈的人士接受強制新冠肺炎病毒檢測，其中包括港島中半山豪宅世紀大廈2座。以下為指明地方的名單：

以下8個處所有新增一宗或以上確診個案：

1. 中西區地利根德里1A號世紀大廈2座

2. 荃灣象山邨西路象山邨秀山樓

3. 屯門豐安街2號翠寧花園6座

4. 屯門兆康路2-22號兆康苑兆新閣

5. 元朗媽廟路17號水邊圍邨山水樓

6. 黃大仙慈雲山道80號慈正邨正和樓

7. 黃大仙正德街103號黃大仙下(二)邨龍輝樓

8. 筲箕灣柴灣道42號筲箕灣官立中學

任何在今年1月26日至2月8日期間曾身處上述8個處所超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於2月10日或之前接受檢測；受檢人士若在今年2月6日至2月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

以下1個處所屬第二次檢測的大廈：

1. 香港北角錦屏街37-43A號東發大廈C座

任何在今年1月26日至2月8日期間曾身處北角東發大廈超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於2月10日或之前接受檢測。