何志平專欄：《門羅》的後院

美國年輕人大部分都未曾踏出過長大的市鎮、州份，更沒有出國的經驗，對世界地理歷史都是一知半解，亦不甚關心。「品尼」主任是紐約大都會看守所內教育部的主管，他問我可否助他策劃一個世界地理歷史入門的短期課程，我把鄰居「積克」（假名）牙買加來的社會學教授也動員起來一起幹。六個星期的課程，每周三小時的課。二十人每周在圖書館內聚談討論，最後有考試，合格的可領18個學分，判刑的時候可提供法官作輕判之考慮。因此這類課程大受歡迎，積極性調得高高的。

課程開始以歐洲人初抵「新大陸」為起點，積克最熟悉那一段歷史，侃侃說來，深入淺出，以歷史故事為主，說及1497年左右，西班牙船隊乘着大西洋的東北風，越過赤道南下，初抵南美洲的東北海岸，今天的千里達群島附近的蘇里南，法屬圭亞那。那船長名為亞美利哥‧韋靳普奇，後來命名這新大陸為「亞美利堅」，推翻哥倫布以為是亞洲的印度之說。

之後更談到中美加勒比海眾群島以及南美洲的殖民血淚史。其中提及與亞洲人有關係的圭亞那和蘇里南，在南美洲的北岸，一邊是委內瑞拉，一邊是巴西。蘇里南是荷蘭殖民地，19世紀輸入大量的印度僱傭工人和中國廣東客家人為勞工苦力。圭亞那是英國殖民地，也是中美洲和南美洲唯一用英語的國家，一切國內制度，文化都是由英國輸過來的，包括殖民者由非洲購得之奴隸帶過來開墾甘蔗園。1834年奴隸制度廢除，殖民當局轉由南亞洲印度和中國華南地區，引入廉價勞工苦力，使圭亞那的農業和礦業能持續發展。圭亞那天然資源豐富，自然環境生態多樣化，地大（83,000平方公里，83個香港的面積）人少（80萬人）。

圭亞那於1966年獨立，1970年成為共和國。美國國務院和中央情報局，以及英國政府軍情處也暗中操控這國家的政治，向競選人伯納姆的全國人民代表大會（黨）提供了秘密的財政支援和政治競選策劃幫助，打擊對手馬克思主義的曾根領導而得到本地人民支持的人民進步黨。最後選了一個中國客家華人的後裔，鍾亞瑟為象徵式元首的總統，實權則落在總理，美國人的傀儡伯納姆手裏。鍾亞瑟任總統期間，致力跟社會主義國家開展外交關係。圭亞那於1972年正式與中華人民共和國建交，鍾亞瑟並於1977年親自訪問中國與華國鋒會面。又造訪北朝鮮會面金日成，和南斯拉夫跟鐵托將軍會談。1980年，圭亞那修憲，伯納姆接替為共和國擁有實權的總統。

最為美國人大感興趣的是1974年美國新宗教「人民聖殿教」的牧師瓊斯，在圭亞那設立了1,000多教徒的「瓊斯城」。美國國會議員里安到那裏調查，準備離去時被聖殿成員開火擊斃，翌日，瓊斯城909人集體服毒自殺，引來世界關注！

上周2月4日，台灣當局宣布在圭亞那成立了貿易辦事處。事緣於去年，圭亞那成為世界上最新的石油輸出國，各地都希望在圭亞那設立貿易據點。台灣的貿易辦本定於1月15日簽訂開幕，而在圭亞那的美國大使館對此大事宣傳及高調表揚，並說與台灣的緊密聯繫將在共同的民主價值觀、透明度和相互尊重的基礎上促進圭亞那的合作與發展。

怎料隔天，2月5日，圭亞那外交部即宣布終止協議，重申繼續遵守一個中國的政策。

還清楚的記得積克當時語重心長的說，「1823年的《門羅主義》稱歐洲大國必須尊重西半球為美國勢力的範圍，美國不會容忍任何國家在北美或南美殖民，並將對西半球的任何干預視為敵對行為！加勒比海就是美國的後院，除美國之外絕不容許任何國家在那裏指手畫腳。當年古巴導彈危機，險些就這樣釀成大戰呢！」

對的！「臥榻之側，豈容他人鼾睡！」南中國海又如何計算？是誰家的後院？