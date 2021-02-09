市建局辦義工家具計劃　大專生為重建搬遷戶度身訂造廚櫃　　

市區重建局與各大專院校合作，舉辦關愛義工家具計劃，由大專院校學生設計家具，為因市區重建而搬到土瓜灣社會房屋的黃婆婆送上「度身訂造」的廚櫃。收到廚櫃的黃婆婆亦笑顏遂開，指廚櫃「好啱心意！好開心！」

黃婆婆原居於市建局的庇利街／榮光街發展項目一舊式單位，後在救世軍市區重建社區服務協助隊的幫助下，搬到社會房屋共享計劃內一個500多呎的單位，與另一戶家庭共住。然而，黃婆婆一直缺乏一個獨立廚櫃，惟有把米和麵等放在地上的桶子裏，不單有礙衞生，而且要長期彎腰提取食品，十分辛苦。

有見及此，香港科技大學的一眾學生義工團隊便利用剩木再造一件合適的廚櫃給她。新的多功能廚櫃設有四層，頂層預留空間放置糧食和按鈕式米缸，方便黃婆婆取米。下三層層板則設有滑軌，方便黃婆婆拉出層板提取物品，又於左方預留空隔以收藏摺枱，讓黃婆婆在飯後可收納摺枱於廚櫃裏，增加房間的空間。

就讀工商管理學士的廖同學，少有接觸家具設計，被問及設計上有沒有困難時，難掩靦覥笑容。廖指設計初期感吃力。由於不懂設計，一開始有許多天馬行空的想法，後來諮詢了協助他們的設計師及工作坊的意見，花了2至3星期才有最終定案，後又花了6至7小時才成功造櫃。

他又指，因為是第一次見到這種共居單位，而且地方比想像中大，家訪時也感到很驚訝。黃婆婆親切友善的態度亦令他們感到十分溫暖，雖然因為疫情關係未能有第二次家訪，但他們為表心意，也送了一些口罩和消毒用品給黃婆婆。

黃婆婆收到廚櫃後感非常高興，形容廚櫃使她生活更方便「間屋整潔左、開心左」，又感謝一眾學生義工的付出，直言廚櫃合心意又實用。