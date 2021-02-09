廚廁合一　污水送飯　焗困劏房　染疫高危

舊樓林立的油麻地、佐敦、深水埗一帶接連爆疫，劏房、板間房隨處可見，屋內環境狹隘，空氣不流通，部分劏房更出現廚廁一體及喉管亂駁，容易傳播病菌。專家建議劏房戶安裝地渠蓋片及定期注水到渠管，以減低感染病毒機會。

東網在去年疫情爆發初期已報道劏房戶染疫風險高，即使劏房戶設有獨立廚廁，但手工粗糙，而且一條污水渠改裝後供數家人用，過往不時發生馬桶污水倒灌，住戶擔心病毒透過污水渠傳播至室內；更有不少劏房戶共用廁所、廚房，部分甚至「廚廁合一」，如廁及煮飯同時進行，令沖廁水「噴到飯餸」。

香港工程師學會會長源栢樑指出，劏房戶一般會面對的問題包括污水渠有臭味、污水滲漏、渠管沒有安裝隔氣裝備等。他建議住戶安裝活動式地渠蓋片，蓋着地台渠口，或每周用水沖洗排水點，並注水到渠管，以保持足夠水封，堵塞細菌、病毒及異味流入屋內，「但呢啲都唔係長遠嘅解決方法。」他又提醒住戶可按情況改善室內空氣流通，如廁所窗戶面向天井，住戶應關閉該窗戶，並打開廁所門及抽氣扇，讓屋內的空氣順着氣流流出屋外，減低屋內人感染病毒的風險。