政府抗疫不力通關無期　中港家庭團年夢碎

農曆新年前通關無望，不少中港家庭已分隔一年，過年亦無法一家團圓。失業劏房戶無法負擔回鄉隔離開支，想起內地的兒女和孫兒就頓時心酸流淚；有妻兒親人均在內地的低收入工人，因擔心團年後回港飯碗不保，惟有孤伶伶留港度歲；關注組織更指有人因疫情未能回鄉送父母最後一程。議員直斥政府抗疫不力，令市民無法安樂團年。

「好想返去呀，但酒店隔離最少都要幾千蚊一個人，冇錢返去隔離。」說起今年無法一家團聚，居住劏房、失業多時的郭太不禁哽咽流淚。她坦言，兒子現獨自身處內地，已有一年無法相見；女兒與前年剛出生的外孫回內地後遇上疫情，至今只靠視像通話。她自責未能照顧兒女外，新年願望只求盡快通關，一家團聚。

「當睇到其他人一家人食飯，自己得一個人時，特別覺得孤單同掛住屋企人。」同樣無法與家人團年的楊先生，其妻兒及親人都在內地，由去年新年至今未有見面，平時只靠電話聯絡。他坦言今年是首次無法與家人過年，但擔心一旦回鄉過年，來回個多月時間要在酒店度過，「請唔到咁多日假，如果我辭職返去過年，返嚟就會失業，連租都交唔起！」

香港社區組織協會社區組織幹事胡加沂表示，今年不少中港家庭都不能團圓，或只有部分家人回鄉，因隔離時間長，並要支付昂貴的酒店隔離費用；加上本港疫情依然嚴峻，劏房及板間房環境狹隘侷促，內地親友亦不宜來港相聚，不少人因此感到無奈及不開心。她更指有人父母去年去世，但因為疫情而未能見最後一面。

「政府做得唔好咪累到大家冇得團圓囉！」議員陳恒鑌直斥港府抗疫不力是「鐵一般的事實」，其抗疫工作是鄰近地區中最差的，市民有怨氣亦無可厚非。他建議政府盡快安排市民接種疫苗，並加強與內地溝通，商討接種後可否豁免強制隔離，令兩地分隔的市民可以盡早團圓。