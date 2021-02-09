三跑地盤開工要證明無確診　工友質疑抗疫成效

新冠肺炎疫情擴散，近期多個地盤先後爆疫，港府擬要求16萬名地盤工友進入工地前須先出示無染疫檢測結果，並於今日(9日) 在機場三跑地盤率先實行。東網記者今早到屯門碼頭視察，數百名三跑工友排隊乘坐渡輪，公司亦有派員在上船前為工友檢查身分證、無染疫短訊以及公司證件。有工友質疑措施成效，指完成檢測後亦有可能染疫；亦有工友批評港府防疫慢幾拍，不但落後於其他地區，更往往要在爆發疫情後才「補鑊」，令本港疫情遲遲未止。

三跑工友黎先生認為，暫時雖未得悉何時要再接受檢測，擔心如每周檢測一次，期間亦有可能在外受感染，地盤仍然有爆疫危機，相信要待有疫苗接種後，才有望遏止疫情。他批評，港府抗疫手法「頭痛醫頭 ，腳痛醫腳」，往往未能提早作預防措施，更多次拒聽專家意見，形容當局政策「一鑊泡咁」，不但令本港疫情愈趨嚴峻，更令民怨沸騰。

任職測量行業的王先生亦批評，有關措施是「門面功夫」，因地盤不時有工友脱下口罩抽煙，或於貨櫃內除罩談天，形容他們「唔驚死」，認為即使接受檢測，亦難以預計其防疫成效。他擔心在地盤不慎染疫，會做足保護措施，盡量避開密集人群。

工友劉先生則指，「今日做完(檢測)，唔代表唔會中招」，認為成效不大。他又批評，港府防疫資訊發放方面混亂，「都唔知邊樣啱」，令市民無所適從，而且在抗疫方面較澳門等地慢幾拍，「成日踢一踢先郁一郁」，直言十分失望。另外，一名不願透露姓名的泥水工亦批評港府現時才要求檢測「嚟得遲」，因早於去年尾已有地盤爆疫，認為應盡早推行，令市民安心。