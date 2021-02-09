筲官學生染疫全校提早放新春假　楊潤雄稱暫未見學校爆發

筲箕灣官立中學先後有2名學生染疫，2人均居住在鰂魚涌英皇道惠利大廈，由於他們曾在學校禮堂一同考試，全校130名教職員及學生送。校方昨(8日)在官網發聲明指，學校農曆新年假已提前於上周五(5日)開始。教育局長楊潤雄表示，據衞生防護中心推斷，該2名學生並非校內感染，暫時未見到學校有爆發。

筲官在網頁指，上周四(4日)接獲通知有一名中六學生初步確診後，已隨即將其後2日的考試取消，並將學校的農曆年假提前於上周五(5日)開始。學校當時已啟動危機處理小組，召開會議跟進衞生防護中心的建議及查詢，並安排全面徹底清潔及消毒校舍。

至昨日校方再接獲多一名中六學生初步確診，而2人均居住在鰂魚涌惠利大廈，衞生防護中心調查發現2宗個案在其傳染期均有回校，中心要求學生將本月1日至4日期間曾於學校禮堂參與中六級模擬考試的學生及監考教職員被送到檢疫中心檢疫14天，以及向學校發出強制檢測令，要求所有於過去14天曾身處學校超過2小時的師生均接受檢測。

楊潤雄在電台節目表示，局方一直有與學界溝通，要求學校做好防疫工作。政府近日在多區實施圍封，當局將計劃向學校發指引，如學校師生住所被圍封，必須要有檢測無確診結果才可回校。對於教職員如果兩周一檢可以全校恢復半日面授堂，楊指教職員檢測可減低傳播風險，承認學生感染病毒後可能回校傳播是無可避免，學校做好防疫相信可減低風險，又指當局會做好防疫措施，期望文憑試可以如去年一樣順利開考。