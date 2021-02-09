降低科興疫苗審批門檻被批放生　港府：不能僵化處理

中國科興生產的新冠疫苗一直未在期刊發表第3期臨床數據，令人懷疑其安全性，惟港府早前以「迫切接種」為由豁免藥廠於期刊發表數據，被批評降低審批門檻。行政長官林鄭月娥今早(9日)表示，疫苗審批時，要求藥廠提供1至3期臨床數據、疫苗在香港境外獲認可抑或將數據在醫學期刊上刊登。而港府在疫苗使用上有緊急認可機制，由於疫情嚴峻，全球都「行緊特快(審批)」，倘若無緊急使用方法，疫苗研發應用時間須以年計，故容許政府作出特殊處理，毋須為疫苗入口程序而等待長時間，不會僵化地要求疫苗符合所有條件。她又呼籲港人以客觀及科學的角度看待疫苗，不要滲入政治成分，以免影響市民接種誘因。

林鄭又稱，法律上要求成立專家委員會，確認疫苗在香港境外獲認可、按醫學期刊、臨床數據等評審疫苗的安全性，認為專家評審時不存在偏頗某一款疫苗。專家評審疫苗時，由於是幫社會做事，故不存在個人責任，否則將「搵唔到專家參與審核工作」。

她又稱政府會為疫苗接種問題成立保障基金，市民接種疫苗後，若出現問題可申請基金補償，但重申僅因為接種後出現問題，並不包括其他問題，倘若疫苗在製造時候出現質量問題則不屬於保障基金範圍之內。