大律師公會主席夏博義被揭曾任英國市議員　法律界質疑存政治任務

香港大律師公會新任主席夏博義，上月上任後公開表明《港區國安法》不符法治精神，希望說服政府修改或限制《港區國安法》的運作，引起港澳辦及中聯辦點名炮轟。有外媒報道指，夏博義原為英國自由民主黨成員，是該黨牛津市聖瑪格麗特（St Margaret）選區議員，在大律師公會主席選舉前（1月4日）辭任牛津市議員一職。有法律界人士批評，夏博義原本身為英國自由民主黨成員及市議員，質疑夏博義出任大律師公會主席帶有政治任務，促夏博義立即辭去大律師公會主席一職。

有英國傳媒上月指，夏博義因在香港工作增加，加上疫情關係所有從英國來港的航班均被禁止，沒有時間兼任牛津市聖瑪格麗特選區議員，故去信即時辭任英國牛津市議會議員一職。夏博義回覆傳媒時表示，自己自成年後一直是英國自由民主黨的成員，不少港人亦知其政治背景，加上沒有條文規定大律師公會主席參選人不得有任何政治聯繫，以及必需申報自己的政治背景或立場。

他又指新冠肺炎疫情改變了其生活，英國去年疫情嚴重令他難以執業，他趁英國全國封城時，來港處理一宗案件，並計劃留港數月暫避疫情，但在港期間不少民主派人士被捕，隨着《港區國安法》落實，他認為國安法奪走港人自由，自己留在香港比牛津更有用，故決定再次在港定居，為被《港區國安法》拘捕的疑犯進行辯護。

而共同提名夏博義參選香港大律師公會主席的資深大律師李柱銘及駱應淦，對於夏博義為前英國政黨黨員一事均表示不作評論，駱應淦更表示他今天才收到相關資料，所以無可置評。

夏博義亦於90年代與大律師公會前主席戴啟思、香港大學法律學院教授陳文敏等人成立民間團體「香港人權監察」。「香港人權監察」被指與「美國國家民主基金會」（NED）有政治聯繫，自1995年起已收取近1,500萬港元撥款，更資助2014年違法佔領行動的幕後策劃。

香港法學交流基金會副主席傅健慈指夏博義甫上任就要求特區政府修改國安法，批評他自不量力，狂妄無知，將政治凌駕法治。對於夏博義原是英國自由民主黨黨員及英國牛津市議會議員，傅認為夏博義與英國政客同坐一條船，將凡事以英國的政治立場先行、以英國利益為重，根本沒有資格擔任大律師公會主席的職務。

本身是律師議員周浩鼎對事件感到震驚，認為令人猜測夏博義在港擔任如此重要的職位，背後存在的政治目的，質疑夏博義是否欲協助英國在司法平台插手香港內部事務。周又質疑，夏博義在香港大律師公會主席選舉時，有沒有清楚交代自己的身份，指夏博義沒有資格擔任香港大律師公會主席，應立即請辭。