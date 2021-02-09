以綜合廢物管理設施轉廢為能　黃錦星指選址適當時候公布

政府昨(8日)發表《香港資源循環藍圖2035》，期望可在2035年達到零廢堆填。環境局長黃錦星表示，除了全民減廢，支持乾淨回收外，會透過有機資源回收中心將廚餘轉廢為能，近年已使用科技在污水處理廠一址多用，將污泥混合廚餘產生可再生能源。未來會建立綜合廢物管理設施，將不可回收的物品轉廢為能，適當時候會公布選址。

藍圖預期落實垃圾徵費後，把都市固體廢物人均棄置量減少4成至4成半，並增加回收量至5成。黃錦星指，全球回收市場逆轉，進出口及價格面對大挑戰，加上立法會仍需時審議垃圾徵費，因此要審視度勢，形容目標務實及進取。

綠領行動總幹事何漢威形容，藍圖有如回顧書，目標與上一份未有很大出入，當局中期目標將都市固體廢物人均棄置量，較去年減少4至4成半，同時將回收率提升至5成半，目標與上一份相同。他批評當局根本達不到上一份藍圖目標，減少廢物產生工作很差。

何反對建立綜合廢物管理設施轉廢為能，批評政府本末倒置，找不到方法有效減廢，而用焚化爐處理不可回收的物品，部分塑膠產品需要更長時間焚燒，亦要大量燃料驅動，並不支持末端處理方法。