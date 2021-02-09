警方瓦解盜竊及處理贓物犯罪集團　起回14萬元紅酒拘4人

油尖警區刑事調查隊偵破一個活躍尖沙咀區的盜竊及處理贓物的犯罪集團。油尖警區刑事調查隊第三隊莊德謙督察表示，2021年1月上旬，油尖區一間專售貴價洋酒的店舖，一支價值14萬港元的紅酒不翼而飛。警方接報後展開調查，翻查大量閉路電視片段後，發現3名中國籍男子先後進入店舖，其中1人在2名同黨協助，在聲東擊西的情況下引開職員，伺機偷走該支紅酒。其後警方發現該支紅酒，在社交媒體上放售，探員於是進行埋伏式拘捕行動，並於1月7日傍晚在油麻地拘捕3人，當中包括2名分別57歲及46歲中國籍男子、1名29歲中國籍女子。3人涉嫌「串謀盜竊」及「處理贓物」，警方起回該支紅酒。

經調查後，警方相信涉案人士另與去年9月12日一宗盜竊案有關連。該案發生於尖沙咀一間二手名牌手袋店舖，案中1男1女疑犯，利用聲東擊西手法，偷取一個價值約3.8萬港元的名牌手袋。警方展開深入調查後，鎖定犯案集團的主腦身份，並於昨日(8日)下午，在旺角一間賓館拘捕1名42歲中國籍男子。據悉，涉案犯案集團活躍半年，警方相信已成功瓦解一個活躍尖沙咀區的盜竊及處理贓物的犯罪集團。

4名被捕人士無業，案中主腦負責偷紅酒，兩名男同黨負責引開職員，女同黨負責在網上放售紅酒，價錢為原價的四分三。4人稍後會被警方落案起訴，罪名包括「串謀盜竊」及「處理贓物」。