雙國籍人士在港不受外國領事保護　林鄭：人大常委已指明

中央政府及港府早前宣布，不再承認英國國民(海外)護照(BNO)作為旅行證件及身份證明，以反制英國政府開放讓BNO持有人申請入籍。英國駐港總領事館昨（8日）更新網旅遊指引，稱得知香港與中國其他城市一樣，不承認雙重國籍，故若同時擁有英國及中國國籍的人士，即使持英國護照進入香港，亦會被視為中國公民。行政長官林鄭月娥今日(9日)表示，英國駐港總領事館指，由於本港不承雙重國籍，可能無法為同時擁有英國及中國國籍的人士提供領事保護，認為有關安排只是國際慣常做法。

她稱人大常委會早於1996年就國籍法在香港實施的決定，指明除非有外國國籍人士，聲明及獲確認外國國籍，否則仍會被視為中國公民，不享有外國領事保護。她又指，屬於國際法的維也納條約法公約亦列明，包括中國在內不承認雙重國籍的國家，公民不會享有外國領事保護，認為英國駐港總領事館有關安排只是國際慣常做法。

另外，涉嫌於去年7月1日於灣仔駕駛掛上「光復香港，時代革命」旗幟的電單車，衝擊警方防線的唐英傑，被控煽動他人分裂國家罪和恐怖活動罪，成為《港區國安法》下的首名被檢控人士。消息稱，律政司月初通知唐英傑的律師團隊，指基於陪審團及其家人的人身安全，案件不會設陪審團，由3名國安法指定法官審理。林鄭月娥表示案件已進入司法程序，不會評論個別個案，但重申這是一宗港區國安法案件，香港有權去執行國安法案件，調查工作由警方進行，檢控工作由律政司負責，獨立的檢控官，最後案件會由獨立的法院審訊，已經顯示是信任一國兩制，包括行政和司法制度。