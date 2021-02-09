數碼港毒狗案市民懸紅10萬緝兇　拉布拉多犬疑吞毒餐肉亡

西區數碼港前日(7日)再現無良毒狗兇案，一頭拉布拉多犬懷疑誤吞形狀似「午餐肉」的毒餌後死亡。香港愛護動物協會表示，有愛狗人士再經該會懸紅10萬港元緝兇。動物組織則呼籲狗主暫時勿到數碼港一帶放狗。

愛協昨日(8日)於其社交網站貼出通告，有1名愛狗人士繼去年後，再次透過該會就前日在數碼港海濱公園發生的毒狗案，懸賞10萬元港元，期望盡早將施毒者繩之於法，通告有效期直至今年底。愛協指，任何人士可在該懸賞通告有效期，致電該會24小時檢核部熱線27111000舉報，若因而令兇徒落網並被法庭定罪，可獲得全數或按比例分配的賞額。但假如執法機構於法定時間內，未能為該案件向任何人提出起訴而終止調查，則該懸賞將適用於在港島區發生的下一宗毒害狗隻案件。

愛協又指，毒狗案發生後曾派人到涉案公園巡查，發現該處仍有狗主放狗時未有為狗隻載上網型口罩或繫上狗帶。該會正聯絡數碼港管理公司，提供相關告示及標貼以供張貼於現場當眼處，提醒市民小心毒狗事件。

另一個動物組織「愛狗之家」則指，懷疑涉案毒餌呈正方形，外表似午餐肉。該組織呼籲狗主暫時別到該處放狗，帶愛犬外出時亦應綁好狗帶。

前日下午4時許，警方接獲一名47歲印度籍女子報案，指她較早前曾帶一隻3歲雄性拉布拉多犬到數碼港道一公園散步，返回貝沙灣住宅後狗隻感到不適，其後在家中死亡。人員接報到場，經初步調查，案件列求警調查，交由西區警區重案組跟進，暫未有人被捕。另外，警方指於上月25日在同一地點接獲另一宗類似的狗隻死亡案件，亦作求警調查，以及交由西區警區重案組第1隊跟進。

警方稱，一向重視任何懷疑殘酷對待動物的案件，並會以多機構合作的模式積極防止及偵查有關罪案。