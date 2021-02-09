男子墮援交騙局失近2萬元　警拘捕2名F3男女生

警方相信有犯罪集團利用社交平台的提供援交討論區，以年輕少女援交作招徠，進行詐騙。案發於2月4日晚上，有匿名人士致電999報案指，尖沙咀柯士甸路一間時租酒店房間，一名女子被人非法禁錮。警方趕至現場，發現房間內有一名28歲中國籍男子及一名15歲本地少女。警方經初步調查相信，有未成年少女進行援交，警方將兩人帶署調查，油尖警區刑事調查隊跟進。

油尖警區刑事調查隊第四隊陳世章督察表示，案中的28歲男受害人，於當日在社交平台的提供援交討論區，結識一名自稱可以安排援交服務的中介人。雙方議價後，中介人相約受害人，於當晚11時，在上址時租酒店。期間，案中被捕的15歲少女，由另一名16至18歲中國籍女子陪同下到酒店。受害人將1.9萬港元現金交予該名16至18歲中國籍女子。受害人與15歲少女登記入住房間，期間少女用不同藉口拖延時間，相信等待同黨報案。警方調查後，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕15歲少女。

警方相信犯案集團，利用社交平台以年輕少女援交作招徠，進行詐騙。警方鎖定一名與案有關的16歲少年身份，並於昨日(8日)下午在油塘公屋內，將其拘捕。少年為案中「中介人」，涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕。據悉，被捕的少年及少女為同校學生，俱就讀中三。二人因疫情關係停課，警方呼籲家長要留意子女情況。