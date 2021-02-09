康樂設施終重開有市民感興奮　促港府封場勿一刀切關閉場地

新冠肺炎疫情放緩，港府今(9日)起重開部分戶外康樂設施，包括單車徑、戶外羽毛球場，以及高爾夫球練習場等。東網記者今早到屯門康樂體育中心視察，發現門外設有登記處，要求所有入場人士量度體溫，以及透過「安心出行」應用程式掃描二維碼。場內有10多名市民打高爾夫球，有市民對重開球場感興奮，稱早前因長時間留家而「悶到抽筋」，亦影響身體健康；更有市民不滿港府早前一刀切關閉場地，認為應加強彈性，如減少入場人數等。

高球愛好者吳先生指出，以往每周有3日會用作練習高爾夫球，惟場地關閉後已有數月無練習，技術及姿勢有所生疏，日後會「嚟密啲」。他說，今早8時到場，需時10多分鐘排隊，相信因不少人事前未有安裝「安心出行」程式。對於港府此前一刀切關閉整個場地，他認為戶外運動場空氣較好，人流不多，亦可減半入場人數以分隔眾人，期望當局日後視乎情況再作安排，勿一刀切關閉場地。

有市民則由荃灣家中特意到場，他指，以往每周均會與朋友到場打高爾夫球至少3次，每次2小時，認為該中心場地對長者十分重要，不但可享半價優惠，同時可消磨時間及保持身體健康。他亦坦言不少波友對港府一刀切關閉場地有怨言。當局「關得快，開得遲」，期間或要到大埔或西貢的高爾夫球場，交通時間及開支大增，認為港府應加強彈性，視乎疫情盡早重開場地。

退休人士鍾先生亦指，已有近2個月未有練習高爾夫球，期間幾乎每兩周才出一次街，不但「悶到抽筋」，亦因長時間逗留家中，令身體漸變虛弱，曾試過「行一陣就連腳都軟埋」。他認為當局應盡早重開場地，讓長者鍛煉身體。他又提到，經常在該中心網頁查看重開日期，惟早前一度發現中心將於本月16日重開，近期又突然宣布提早重開，認為港府資訊發放混亂，令市民無所適從。另一市民吳女士則指，該處屬戶外運動場，眾人相隔較遠，相信只要做好防疫措施便不會中招。