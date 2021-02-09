涉與投汽油彈者同行　男學生否認暴動罪受審

前年8月31日港島區爆發多場示威衝突，警方在銅鑼灣一帶作驅散時，有示威者向警方投擲汽油彈，期間一名學生被截停及拘捕。該名學生事後被控一項暴動罪，他今（9日）在區院否認控罪，案件開審。控方指稱學生當時知悉現場情況，且自願地身處該處，並夥同其他參與暴動的人共同犯罪。

19歲被告葉君誠，控罪指他於2019年8月31日，在銅鑼灣軒尼詩道近崇光百貨一帶，連同其他人參與暴動。控方表示案中一名證人發燒不適，並正等候新冠肺炎的檢測結果，而雙方亦需時處理文件，法庭將案押後明天再續。

控方開案陳詞指，當日港島多區有大批示威者集結，並干犯不同非法行，包括堵路、向警方投擲汽油彈等。在晚上8時許，約300名示威者沿軒尼詩道朝灣仔方向走去，並佔用街道及癱瘓交通，警方警告他們散去但不果，遂向他們發射藍色水劑。

警方掃蕩至軒尼詩道及波斯富街交界，見有人架設障礙物，亦有人向警員投擲汽油彈，於是上前追捕。期間包括被告在內的4名示威者站在一起，有兩人向警員投擲汽油彈，警員追上截停及制服被告。被告警誡下保持緘默，他被捕時身上有頭盔、眼罩及防毒面罩等物品。