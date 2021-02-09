團體促盡快修例　倡設立監誓委員會踢走違誓區議員

政府早前提出要求包括區議員在內的公職人員宣誓，並預告有關修例草案將於農曆新年後遞交立法會審議。有團體今早（9日）到金鐘政府總部外示威，高呼「年廿八、洗邋遢」，要求當局盡快修例，並成立「區議員監誓委員會」，揚言要「掃走違誓區議員過幸福年」。

團體「元朗監察議會聯盟」聯同兩名議員，今早到政總東翼前地外示威，促請政府在農曆新年後立即將修例草案遞交立法會審議。團體又要求成立具公信力的「監誓委員會」，由民政事務局局長擔任主席，並由警務處國家安全處人員擔任成員，以搜集客觀證據，協助裁決區議員是否真誠擁護《基本法》及效忠香港特區。

示威者又認為，區議員參選時已簽署聲明，認為今次修例應追溯至現屆區議會，以凸顯有關聲明的延續法律有效性，及彰顯《港區國安法》的權威。他們強調，已就任的區議員亦有責任擁護《基本法》及效忠香港特區，認為當局應撥亂反正，將議會重回正軌。

議員梁志祥指今日適逢農曆年廿八，強調要「洗邋遢」，在修例之後，該些並無將《基本法》放在心上的區議員必須離任。他又質疑過往支持示威者用暴力甚至汽油彈的議員並不會真誠宣誓，要求成立監誓委員會作違誓執行機制，否則宣誓將形同虛設。

梁估計有關修例草案將於3月中遞交立法會審議，呼籲一眾議員應認真及盡快審議有關草案，以掃走破壞香港的區議員。另一議員周浩鼎亦認同成立監誓委員會，質疑有區議員「發誓當食生菜」，強調不能讓他們蒙混過關。

示威者將多封請願信及早前收集到的市民簽名遞交特首辦代表，其後派代表踢向寫有「黑暴議員」的黑色垃圾袋，寓意要踢走違誓的區議員。