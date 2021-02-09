O記破粉嶺爆炸品案拘捕2男　檢23.5公斤炸藥原料及電槍

警方昨日(8日)粉嶺偵破一宗「串謀製作爆炸品」案，拘捕2名男子。有組織罪案及三合會調查科(俗稱「O記」)，昨日拘捕兩名分別42歲及62歲男子，涉嫌「串謀製作爆炸品」、「無牌管有槍械」及「藏有攻擊性武器」。

有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東表示，昨日中午時分，警方於粉嶺一單位外，拘捕一名42歲男子。他當時在單位提取一個行李篋後離開單位，同時他管有一個紅白藍尼龍袋。警方在行李篋發現23.5公斤可造爆炸品原料，其中硝酸鉀、硫磺、懷疑鎂粉、煙花爆竹、蠟燭、遙控煙花的裝置、電池、兩個電子磅及一條USB線。另外，在尼龍袋裏載有防毒面具、300個防毒面具的濾心及一批護甲。警方搜查涉事單位，檢獲大批弓箭、2支懷疑電槍、8支伸縮棍、4部對講機、3部手機、1部平板電腦，有政治口號單張及一批護甲。62歲的屋主亦被警方拘捕。據悉，42歲男子為電腦程式員，62歲男子為裝修工人，二人並無親戚關係，但有一定聯繫，現正被拘留調查。

警方分別在柴灣一個空置牙醫診所、42歲男子的上環工作地址及沙田的住所，檢獲大批防毒面具、頭盔、蒙面物品及護甲。而42歲被捕男子事前在柴灣的空置牙醫診所內提取尼龍袋。爆炸品處理課人員，初步檢查檢獲的化學原料後，相信該批原料經混合後，有機會釀成爆炸。而原料數量相當龐大，其危險性極高。

警方續指，警方於上月接獲情報指有人計劃在農曆新年前，提供爆炸品原料給本地激進暴力分子，作出血腥暴力抗爭之用，特別在佳節前後，人多密集的地方，造成嚴重傷害。自去年社會動亂告一段落後，有人企圖東山再起，意圖用爆炸品作出威嚇。

2名被捕男子現正被警方扣查，警方行動仍然繼續，不排除稍後會有更多人被捕。警方相信已瓦解一個激進暴力的團夥，並制止一場可能的血腥襲擊，警方擔心日後仍有孤狼式襲擊出現。

前年7月至去年7月，本港發生16宗爆炸品案，其中包括TATP爆炸品、手提電話遙控引爆的土製炸彈、金屬水喉土製炸藥、在公眾地方放置爆炸品等案件。警方表示，有大量危險品存放民居，感到擔憂。萬一處理不當，會造成災難效果。