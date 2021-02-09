公屋申請逾25.3萬宗　平均輪候時間升至5.7年

公屋申請大排長龍，輪候者苦候到頸長。房屋委員會今(9日)公布最新公屋輪候冊數字。在2020年12月底，約有153,900宗一般公屋申請，以及約99,500宗配額及計分制下的非長者一人申請。合共253,400宗。一般申請者的平均輪候時間為5.7年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.4年。

房委會解釋，兩者的平均輪候時間較上一季（即2020年9月底）上升0.1年，主要是由於火炭駿洋邨於2020年大部分時間被用作檢疫中心，以及粉嶺暉明邨於2020年初被人惡意嚴重破壞，未能如期進行編配；加上早前的公屋編配因2019冠狀病毒病疫情而受到一定程度的影響。隨着駿洋邨及暉明邨已預配的公屋單位入伙手續陸續完成，以及整體的編配工作逐步恢復正常，房委會會盡力加快編配程序，以減低對編配進度的影響。

房委會對上一次公布，在2020年9月底，約有15.64萬宗一般公屋申請，以及約10.36萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。一般申請者的平均輪候時間為5.6年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.3年。