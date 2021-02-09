深水埗恒安樓今解封　返夜班居民須請假斥勞民傷財

深水埗恒安樓昨(8日)新增一宗確診個案，港府至晚上隨即圍封深水埗恒安樓一帶，至今晨(9日)約7時完成強制檢測行動，並陸續解封。東網記者今早到深水埗現場視察發現，受限區域內有3間商店均被民政事務總署貼上告示，要求店內相關人士需盡快接受強制檢測，否則將被罰款。有市民怒斥當局的封區政策安排混亂，實屬勞民傷財，而且沒有交代封區準則，做法欠缺理據。

「新榮記粥店」職員唐女士表示，今天返回店舖時看到當局的告示，要求員工強制檢測，曾嘗試致電告示上民政署的熱線電話以安排檢測，可惜熱線一直未能打通。她解釋，該店昨晚6時曾一度關門，後因聽聞該處封鎖，遂於晚上8時返回店舖，但現場檢測人員稱若要進行強制檢測的話，需被困一晚，並打發她離去，認為當局安排混亂。

市民吳先生批評，政府做法浪費人力物力，「政府幫人做檢測嘅人仲多過我哋啲住客，勞民傷財囉」，又指原本昨晚需要上夜班，但因政府突襲式封區，故要特地向老闆請假，認為做法相當擾民。

市民李先生指，昨晚6時左右得知要圍封住所大廈，便急忙和老闆溝通盡早回家，因其家中有小朋友，對圍封感到擔心。他批評政府圍封準則不清楚，「隔籬附近幾幢都有確診，淨係封我哋呢幢，唔係好明個準則囉」，對此感到無奈，並稱區內衞生一向不太好，多年來都沒有改善。