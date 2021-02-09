經紀藏48條索帶囚5月半提上訴　直接交上訴庭處理

2019年11月2日維園發生警民衝突，地產經紀陳俊傑當日被搜出一包共48條索帶，於去年8月被裁定管有工具適合作非法用途罪成判囚5個半月，成為首宗管有索帶經審訊後被定罪的案件。該名經紀在服刑1個月後獲保釋等候上訴，原定今日（9日）向原訟庭要求推翻定罪及減刑，但法庭批准律政司申請直接將案轉交上訴庭處理，以便上訴庭就條文定義作出詮釋，及就控罪訂立量刑指引。

律政司代表指，上訴聆訊涉及複雜的法律爭拗，或需要上訴庭就本案控罪（即《簡易治罪條例》第17條）作出詮釋；現時逾100名被告被控同項控罪，相關的裁判法院上訴也有逾10宗，條文的詮釋將影響同類案件。律政司亦要求上訴庭就控罪訂立量刑指引，並列舉判刑因素供下級法院參考。

代表上訴人的大狀則反對將案轉交上訴庭，擔心再有延誤，指上訴人雖獲准保釋，但現時每晚仍須遵守9個半小時的宵禁令。大狀指出，英國有案例指守宵禁令的時間可從刑期中扣減，再扣除上訴人已服刑的1個月，他現時「差不多坐完（監）咁濟」。

原訟庭法官張慧玲最終決定將定罪及刑期上訴一併交由上訴庭處理，但撤銷上訴人守宵禁令的保釋條件，又基於疫情關係，縮減他到警署報到的次數，由每周3次改為每周1次，上訴人續准以現金及人事各5萬港元保釋。