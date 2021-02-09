突轉線撞工程車將管工撕兩半　司機認危駕囚兩年

男售貨員前年一日清晨時分，喝酒後駕私家車駛至元朗青朗公路收費亭附近時，突然扭軚駛入正進行道路工程的封閉範圍，掃跌多個「雪糕筒」後再高速撞向一工程車車尾，撞到一名管工將他攔腰撕開兩半，當場死亡。售貨員今（9日）在區院承認一項危險駕駛引致他人死亡罪，求情稱因缺乏專注僅3秒釀成悲劇。法官則指他令一個無辜的人死亡，判他即時監禁兩年、停牌5年及須自費參加駕駛改進課程。

26歲被告趙建行，之前有超速等交通定額罰款紀錄。案情指2019年11月8日清晨4時許，案發路段正有工程進行，有標誌指示車速限制為50公里，更有箭嘴標示車輛及反光圓筒，工人亦穿上反光衣。惟被告駛近時突然高速駛入工程範圍，撞向死者陳智恆身處的工程車車尾，死者當場被撕開一半，一半在地上，另一半卡在車底。被告在警誡下稱看不到死者，又歸咎「佢6､7條線走埋一條，雪糕筒反光唔清晰」，但警方調查後，發現被告呼氣的酒精濃度超標，且當時車速約80公里。

辯方求情指被告需要往返中港兩地協助處理父親生意，當時承受着工作及婚姻壓力。他當日處理生意後回港打算放鬆一下，案發前數小時只喝了一杯酒。惟法官留意到被告若一直在本身的行車線直行並不會發生今次事故，不解他何故忽然駛入另一條行車線，辯方就回應指被告案發時一時失神肇禍，「佢自己都解釋唔到」，不排除受酒精影響。律師形容被告一失足成千古恨，事後非常後悔，被診斷患有長期抑鬱適應障礙問題。

法官判刑時指本案嚴重之處，在於被告在有充足的警告標示下仍高速行駛，後更一時分神或受酒精影響，突然駛入另一行車線肇禍，令一個無辜的人死亡，直言若被告有足夠專注，便不會看不見警告標示。而法庭須向公眾發出清晰訊息，掌管如此大殺傷力的機器須負極大責任，必須戰戰兢兢，以免傷及無辜。法官續指不難想像事件為死者家人帶來的痛苦，縱使被告出身良好、獲親友支持及有悔意，亦抵不過事件對他人造成的損害。