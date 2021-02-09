調查指近90%受訪校長對教師2周一檢存疑　促教育局勿一意孤行

港府表示新春後將安排學生有序復課，早前又透露有意要求教師2周一檢，香港中學校長會公布一項問卷調查，指96%受訪校長表示，學校難以達到全部教職員參與特定群組新冠病毒檢測；更有近90%受訪校長質疑成效。有校長更指，復課應以疫情發展及學生健康為首要考慮，希望教育局從善如流，不要一意孤行。

香港中學校長會於本月6日至8日進行問卷調查，共收回338所中學回覆，佔全港中學逾7成，有94%中學表示農曆年假後，每日安排不多於全校三分之一學生回校，僅約3%表示農曆年假後會安排全校教職員定期進行病毒檢測。

對於教育局提出的「額外選擇」，有近九成校長對全部教職員可否持續每兩星期進行檢測抱有疑問，亦有85%校長疑慮學校是否有法理基礎要求教職員進行檢測。

另有69位有校長提出，校園能否重開應由疫情決定，而非員工檢測與否。再者，教育局將全校職工及老師每兩星期檢測作為學校全校面授課的條件絕不合理，令學校管理層處於困境下去作決定，可能未能符合各持分者的意願。