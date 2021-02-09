再有綠海龜死亡　解剖發現體內有逾40件海洋垃圾

海洋垃圾無時無刻威脅海洋生態，海洋動物影像解剖研究組今日（9日）在其社交網站貼文，指上月25日接收到由漁農自然護理署轉介的綠海龜屍體，該未成年綠海龜在萬宜水庫東壩被發現，解剖後發現這隻綠海龜體內有超過40件海洋垃圾。

由於此綠海龜未成年，研究組難以推斷其性別。雖然透過影像解剖同傳統解剖都找不到其死因，但透過影像解剖，研究組發現綠海龜曾經反芻，肺部有嚴重實質化，估計曾經遇溺。經傳統解剖後，研究組更留意到右後鰭足上方有瘀血，相信係死前造成。

此外，研究組更發現消化系統有唔少食物，當中夾雜超過40件形形色色的海洋垃圾，例如包裝紙、漁線和麻線等等，小至0.3厘米，長至25厘米！研究組呼籲市民源頭減廢，響應綠色生活，切勿亂拋垃圾。

另外，上月研究組也從漁護署接收到第2隻海龜屍體。這隻香港仔發現的海龜尤其特別，是世界上最細的海龜——欖蠵龜，很少在香港出現。欖蠵龜名字由來是因為其顏色同形狀好似一粒橄欖，成年欖蠵龜的背甲弧長大約60至70厘米，有集體上岸產卵的習性，印度同哥斯達黎加的沙灘都有欖蠵龜集體產卵的蹤迹。

而經過影像解剖，該欖蠵龜身體找不到任何海洋垃圾，但再經過病理學化驗及分析後，報告指出欖蠵龜可能是死於細菌感染造成的瀰漫性血管內凝血(DIC)或敗血症，DIC會令血液系統失去平衡，導致器官衰竭同休克。